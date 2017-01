12e édition du festival international Rapandar

Rapandar est l’occasion pour les danseurs, chorégraphes et artistes sénégalais, en particulier, de se rencontrer et d’échanger des expériences. Ainsi, les acteurs culturels sénégalais seront les principaux animateurs de cet événement. S’y ajoute que les différents groupes prestigieux qui ont accepté de participer à ce festival viennent des États-Unis d’Amérique, Afrique, Asies et Europe.

La population saint-louisienne est de 300.000 habitants, nous comptons avoir 35000 personnes par jour pour assister à ce rendez-vous culturel qui est dans l’agenda du ministère de la culture et de la ville de Saint-Louis.

Depuis 10 ans, c’est la première fois que les initiateurs de l’événement (l’association « 10 000 Problème ») organisent le festival sur 2 jours avec un programme bien chargé.

Compétition de rap music, dance hip-hop, graffiti et écriture sont prévus. Les formations pour les jeunes artistes sur la danse hip-hop, rap, graffiti et écriture vont commencer du 1 au 13 mai 2017.

En marge du festival un atelier de musique sera lancé afin de permettre un échange de cultures et d’expériences entre artistes du monde du 1 au 13 mai 2017.

1 au 13 mai 2017 : échanges culturels internationaux - Séjours linguistiques, atelier d’écriture...

Info au : (00221) 77 596 82 81 / (00221) 78 462 06 06

