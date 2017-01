12e rencontre Sn Art à Raw material company

De nos jours, les métiers de l’art et la culture se développent de plus en plus et font partie intégrante des programmes d’études universitaires. Au Sénégal, un nombre croissant d’initiatives publiques ou privées émergent et permettent à des passionnés d’art et de culture de se professionnaliser.

Souvent considéré comme industrie de divertissement, le financement de la culture n’est pas chose aisée. Ce secteur se voit alors octroyer malheureusement un très faible budget et ne parvient pas à satisfaire toute la demande de formation.

C’est alors que l’on se pose la question : Initiatives privées ou publiques, quelles perspectives pour la formation des acteurs culturels ?

Intervenants :

Mamadou Jean-Charles Tall – architecte, président du CA du collège universitaire d’architecture de Dakar

Safouane Pindra – administrateur et chargé de production de la MCU, manager général de Optimist Produktions

Aïssatou Ndeye Aïda Diop – co-fondatrice de Yàolàn

Pour cette 12e édition, retrouvez l’équipe Sn Art, ainsi que nos intervenants pour un échange sur le thème : Initiatives privées ou publiques, quelles perspectives pour la formation des acteurs culturels ?

Les débats seront animés par Carole Diop ( fondatrice de la revue Afrikadaa) et Minuss Niang (membre du collectif Vendredi slam et étudiant en arts et cultures)

Info au : 77 794 43 80

