16e édition du festival international de folklore et de percussion de Louga (Fesfop)

Le festival international de folklore et de percussion de Louga (Fesfop) est un grand rendez-vous culturel qui vise à promouvoir et valoriser des expressions artistiques plurielles pour un développement consensuel et participatif.

Cette 16e édition aura lieu du 28 décembre 2016 au 1er janvier 2017 sous le thème « Diversité, coopération, développement durable ».

Qand on parle de Fesfop, on fait allusion au festival annuel mais également aux activités socioculturelles permanentes.

Organisé à Louga, le festival international de folklore et de percussion a pour objectif de :

rendre la culture accessible aux populations ;

renforcer l’identité culturelle ;

promouvoir l’inter-culturalité, les artistes, leurs créations et la décentralisation de l’action culturelle.

L’événement suscite la coopération et les partenariats entre collectivités locales, associations de la société civile, organisations non gouvernementales et acteurs culturels.

Chaque année, le festival propose des activités culturelles, artisanales, folkloriques, sociales, environnementales, touristiques, sportives (combats de lutte traditionnelle)...

Entre autres activités du Fesfop, nous avons la web radio, le musée des percussions, les formations et stages de percussions, un jardin botanique, le tourisme culturel et solidaire, des activités installées au Village Fesfop, un lieu qui comprend également un espace d’hébergement et de restauration. Ces initiatives culturelles, touristiques et économiques permettent de développer la région de Louga.

