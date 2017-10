27e édition du festival Changé d’Air : des festivités aux couleurs du Sénégal

Un événement porté par le Centre Socioculturel François Rabelais, qui fédère les associations locales, les écoles, les habitants et une cinquantaine de bénévoles autour de cette semaine festive et culturelle aux couleurs du Sénégal.

Le festival c’est 9 jours d’animations, de musique avec Ablaye Cissoko et Constantinople, de danse avec la Compagnie sénégalaise Damballah, mais aussi du cinéma, des spectacles, des expositions, une conférence sur les tirailleurs sénégalais, un salon de musique, sans oublier le repas de clôture traditionnel !

Tout le programme

Jeudi 9 novembre

18h30 : ouverture du festival. Cette soirée propose une évocation des traditions et de la culture sénégalaise. Une invitation au voyage en danse et en musique... avec une intervention des danseurs/ses et musiciens de la Compagnie Damballah (Sénégal) qui donneront un aperçu du spectacle qui sera présenté le samedi. Les musiciens de Koraba Trio feront également résonner les rythmes traditionnels sénégalais pour ouvrir en musique ce nouveau Festival. La surprise de la soirée, dégustation des spécialités sénégalaises et goûter des produits préparés par les bénévoles, conseillés par les associations culturelles sénégalaises partenaires de l’événement.

Vendredi 10 novembre

19h : regards croisés. Une soirée pour découvrir le Sénégal à travers le témoignage de plusieurs associations solidaires qui présenteront leurs actions et leurs projets, et admirer le film « Sénégal » de Henri et Mathé Fagais... Des regards croisés pour une invitation au voyage. En surplus, des solidaires partenaires du festival présenteront leurs projets autour d’un verre de bissap ou d’une assiette africaine à déguster.

Samedi 11 novembre

20h : Escale au Sénégal. Une soirée très « Temps Danse » avec deux créations qui font la part belle à la musique à et à la danse, pour évoquer la culture sénégalaise... en première partie, vous aurez une évocation du Sénégal, de sa musique, ses danses et ses traditions avec la création de Cathy Riand.En 2e partie, les danseurs de la Cie Damballah présenteront tout leur savoir-faire. A l’entracte, spécialités sénégalaises à déguster !

Dimanche 12 novembre

17h : jardins migrateurs Ablaye cissoko & constantinople. Une soirée rythmée par la musique du koriste mandingue Ablaye cissoko, à cheval sur les sonorités sénégalaises et orientales.

Lundi 13 novembre

20h30 : La Pirogue. Soirée ciné qui propose de découvrir le film franco-sénégalais de Moussa Toure.

Mardi 14 novembre

20h30 : Bois d’Ébène. Une soirée entre lecture-spectacle et échanges, pour un Devoir de Mémoire autour de cet épisode tragique de l’histoire de la France et du Sénégal que fut l’esclavage... La lecture- Spectacle « Bois d’Ebène », créé par la Compagnie Perenne, est le fruit d’une commande de la Bibliothèque Départementale de la Sarthe et propose une véritable plongée dans l’histoire de l’esclavage à travers une lecture-spectacle proposant de nombreux extraits de romans (Toni Morrisson, Bjorn Larrson, Alex Hailey, Julieus Lester). Après le spectacle, une rencontre et un temps d’échanges seront proposés, avec la présence de Tafsir Momar Gueye, illustre sculpteur sénégalais, dont les influences et les inspirations rappellent ce travail de mémoire autour de l’esclavage...

Mercredi 15 novembre

20h30 : conférence sur les tirailleurs sénégalais. La rencontre sera suivie d’échanges et de débat avec le public.

Jeudi 16 novembre

20h30 : projection du film franco-sénégalais de Christian Philibert, « Afrik Aïoli »

Vendredi 17 novembre

19h : salon de musique. Partez en voyage musical au Sénégal et en Afrique de l’Ouest grâce au talent de conteur de Bernard Poulelaouen, Directeur du CPFI (Centre du Patrimoine et de la Facture Instrumentale). A travers un apéro avec un verre de bissap à la main, ce dernier vous fait découvrir les secrets des instruments traditionnels d’Afrique de l’Ouest et comprendre les mystères des percussions africaines.

20h30 : Voyage sans visa. Pour cette soirée, trois artistes talentueux se réunissent pour évoquer le temps d’un spectacle-concert, le quotidien de ces migrants qui prennent la pirogue au péril de leur vie...

Samedi 18 novembre

19h : repas / spectacle. Cette soirée qui viendra clore le festival propose découvrir toute la richesse culinaire du Sénégal avec un mini-concert du groupe Koraba Trio et la présence des danseurs et musiciens de la Cie Damballah qui apporteront une ambiance digne des soirées sénégalaises...

Téléchargez

