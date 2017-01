L’association Couleur Musique présente la 2e édition du festival humanitaire TalibéTaliberté du 15 au 19 février 2017 à l’hôtel La Médina. Au programme : échange culturel, atelier d’art plastique, concert caritative avec l’artiste Baye Gallo et la participation d’autres artistes de Saly et Mbour.

L’association Couleurs Musiques est située en France (Moselle 57) - (Abréviation « C’M » prononcée « Sème » et dispose d’une antenne à Saly. L’association sème des couleurs et des musiques dans les esprits pour qu’elles se propagent au travers de toutes formes de création artistique… ».

Éducation, culture et art se mélangent pour éveiller les esprits. Que ce soit un loisir ou une passion le but est de faire émerger ou de renforcer le besoin de créer, de transmettre, d’échanger avec et en faveur de l’éducation.

Le but de l’association est d’aider à la promotion artistique et culturelle, à la mise en valeur d’expressions artistiques, d’organiser des activités et des manifestations afin de récupérer des fonds pour des œuvres caritatives et de solidarités.

Nous voulons agir en faveur de l’éducation « J’apprends, je prends, j’échange, je change ! Ta liberté, c’est d’étudier ! »

Pour tout information appelez au : 78 460 21 54 / 77 102 09 02

Email : festivaltalibetaliberte gmail.com

/B_documents_decompte>