3e édition du festival Casa ciné

Casa ciné est né d’une réelle volonté de construction de quelques acteurs culturels et passionnés de petite enfance, qui dans un souci de partage ont voulu offrir un cadre d’expression et d’échange où le goût d’un rêve est transmis aux enfants à travers la magie du septième art au service de la paix et de l’intégration culturelle via l’approche participative des enfants à la construction du discours de cohésion sociale qu’il faut porter pour le continent émergent.

Au programme

cinéma

sérigraphie

peinture

poésie

/B_documents_decompte>