3e édition du festival culturel du Rip : la culture ubaine célébrée dans le Saloum

Une cérémonie officielle avec la présence des autorités, de l’ensemble des acteurs de la culture nioroise et de toutes les composantes de la population du Rip, en l’occurrence les élèves, les étudiants, les religieux, les associations etc.

Des activités ludiques et instructives telles que des sorties pédagogiques, excursions, visites de prières, caravanes etc.

Au programme, des spectacles en sons et lumières

Grand concert de rap avec les artistes les plus huppés du Sénégal (Keur Gui, Xuman, Matador etc.), ainsi que les jeunes artistes du département et de la région de Kaolaock, sous la présence de centaines de jeunes.

Une soirée de gala 100% culturelle, marquée par des rythmes Ngoyaan, acoustique, ainsi que des théâtres faisant part de toutes les diversités culturelles de Nioro du Rip.

Des représentations de chaque commune du département, les médias locaux et nationaux, des jeunes invités venant un peu partout du Sénégal et de l’étranger.

Nous vous donnons rendez-vous du 22 au 24 décembre 2017, la ville de Nioro du Rip sera pleine à craquer.

