8e édition du festival de hip hop « Bëccëgu Ndar Kamm »

Réputé être un festival où l’échange artistique, la formation et la sensibilisation par des actions sociales sont au rendez-vous, BNK propose à la jeunesse saint-louisienne un programme innovant et diversifié.

Un concert ouvrira la semaine du festival, le 23 décembre, à l’institut français. Différentes actions et activités ponctueront la semaine : un tournoi de football, une journée de don du sang, une opération « fore mbalit »-ramassage d’ordures- de conscientisation à l’environnement dans le quartier de Pikine, et des formations en Djing sont au programme. Pour clôturer l’événement, les deux soirées de concerts gratuits, qui auront lieu à Pikine Tableau Tivaouane et sur la place Abdoulaye Wade, permettront aux artistes de la région de Saint-Louis de se produire sur scène ainsi qu’à d’autres artistes venus des autres régions du pays et de France.

Encore une belle occasion pour tous les amoureux des arts de rue, des cultures urbaines, de la parole et de la musique de se rencontrer et d’échanger avec un public de plus en plus large.

/B_documents_decompte>