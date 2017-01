Accéder à une zone d’aménagement concerté (ZAC)

Démarches administratives

Une zone d’aménagement concerté (ZAC) est une opération d’urbanisme. Cette opération à l’initiative de l’Etat ou de la collectivité locale consiste à l’aménagement (terrassements généraux, voirie, adduction d’eau potable, électricité, drainage des eaux pluviales, etc.) et l’équipement préalable d’assiettes relevant le plus souvent de terrains du domaine national et leur mise à disposition aux usagers (coopératives d’habitat, promoteurs immobiliers, particuliers).