Alain Gomis au Fespaco : après l’Étalon d’or, le doublé ?

Au casting dudit film : Véronique Beya Putu, Mpaka Longi et Gaetan Claudia. Cette fiction conte les aventures de Félicité, chanteuse de bar de Kinshasa qui, pour sauver son fils victime d’un accident, plonge dans une ville pleine d’ombres, de lumières, de drames et de personnages colorés.

Les précédents films « L’Afrance » et « Aujourd’hui » (ou Tey), avec dans le rôle principal le slameur et poète américain Saul Williams et l’actrice Maïga Maïga, ont fini d’asseoir la réputation du réalisateur originaire de la banlieue dakaroise.

« Tey » avait d’ailleurs remporté l’étalon d’or de Yennega lors du Fespaco 2013. Un doublé serait parfait.

Notons que l’errance semble être un des sujets de prédilection de l’auteur puisque cette dernière était déjà palpable dans son dernier film.