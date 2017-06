Alerte météo : les pluies seront humides cette année

Le temps gris et changeant qu’il fait sur la ville ces derniers jours, laisse présager de l’imminence des pluies. Si dans les région Sud-Est et Est, il pleut déjà depuis le mois de mai, Dakar traîne encore les pieds, mais semble sur le point de craquer...

C’est toujours avec la peur au ventre que le Sénégal attend la saison dites d’hivernage . Une saison de pluies qui cause de nombreux dégâts. Maisons inondées, routes coupées, travailleurs absents, économie au ralentie, etc.

Pour cette année, les résultats de la prévision saisonnière des précipitations sur la période Juillet-Août-Septembre, font s’attendre à des conditions de précipitations normales à humides (bien, pour le commun des mortels, ça veut dire que nous n’aurons pas droit à un tsunami à cause de la pluie...). Légèrement au dessus de la normale, nous aurons quand même droit à des pauses sèches (une petite accalmie de temps en temps, le temps de faire sécher quelques vêtements).

La saison aura été précoce avec l’enregistrement des premières pluies dès le 9 mai à Kedougou. Elle commence donc son voyage dans la partie Sud-Est et Est du pays, avant de remonter doucement et atteindre les autres régions du pays. La ville de Dakar quant à elle, devrait attendre ses premières pluies dans la première quinzaine du mois de juillet (vous avez donc encore le temps de pique niquer sur la plage et faire des barbecues sur la terrasse avant que les choses ne se gâtent). Quoique le temps menaçant qu’il fait en ce moment, donne plutôt l’impression que nous serons mouillés plus tôt que prévu.

Les prévisions pluviométriques de cette année sont surtout favorables aux paysans qui pourront profiter de la précocité des pluies dans certaines zones pour espérer de meilleures récoltes avec des variétés à cycle long. Car plus la saison des pluies démarre tôt, plus l’année est longue et favorable pour les agriculteurs.

Vous pouvez déjà sortir vos parapluies, manteaux et bottes. Élever les entrées de maison pour éviter les infiltrations d’eau.

