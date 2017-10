Assises fédérales démocratiques du mouvement Farafina Dambé

Loisirs et sport / Rencontre et débat

Camarades panafricanistes locaux !

Venez participer au projet collectif de mise en place d’une commission d’organisation et de réalisation du festival de la paix – pour les 100 ans de Nelson Mandela (New Black Africa for peace west fest) en décembre 2018. Vous aussi vous avez votre mot à dire, dites-le avec nous d’une seule et même voix et prononcez vous sur tous les thèmes qui vous préoccupent intérieurement pour qu’on en débatte…

Ces 6, 9 et 11 novembre 2017, avant, pendant et après le Magal de Touba, tous à la rencontre de la société civile – presse nationale – jeunesses panafricanistes du lundi 6 novembre à la maison de la presse !

Tous à la marche-randonnée pédestre pacifique et olympien le lendemain du magal, le jeudi 9 novembre 2017 à la mémoire de Bamba sur la corniche, de la place du souvenir à la porte du 3e millénaire !

Tous à l’assemblée générale constitutive de l’association des fédéraux et démocrates d’Afrique de l’ouest – Mouvement Farafina Dambé pour la renaissance africaine au 21e siècle, ce samedi 11 novembre (place du souvenir) !

Info au : 77 850 66 12 / 70 300 91 72

Email : cradif.bgom hotmail.com

/B_documents_decompte>