Atelier de patines et badigeons à l’Atelier DkR

Ce samedi 18 février, l’Atelier DkR vous propose un atelier de patines et badigeons, de 10h à 16h.

Contenu :

Fabrication et technique d’application de patines à la chaux et acrylique et les différentes finitions.

Fabrication et technique d’application de peinture bio à base de chaux

Fabrication et application de badigeons à la chaux

Prix : 45000 fcfa avec un miroir 60 cm x 40 cm

Acompte de 20000 cfa pour valider l’inscription

(cadre patiné, déjeuner inclus)

Renseignement et inscription au : 77 154 34 70

