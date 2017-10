Ateliers de la pensée : 2 nuits pour célébrer l’intelligentsia africaine

Rencontre et débat / Soirée

Du 1er au 4 novembre 2017, la 2e session des « Ateliers de la pensée » se tiendra à Dakar. Cette année, le thème « Condition planétaire et politique du vivant » réunira une quarantaine d’intellectuels et d’artistes du continent et de ses diasporas. 2 nuits de la pensée auront lieu à l’institut français les 2 et 4 novembre.