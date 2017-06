Au Coeur de la Littérature : Famille et politique en Afrique

Conte et littérature / Rencontre et débat

Au Cœur de la Littérature, le café littéraire du Goethe-Institut Sénégal convie les auteurs Ibou Sané et Jean-Claude Angoula pour la présentation de leur livre « Famille et politique en Afrique - Entre le meilleur et le pire », le mercredi 28 juin à 17h30.