A 2 km du centre de Ziguinchor, sur la route du Cap Skirring, l’Auberge AW BAY (ex-campement ZAG) vous accueille dans un cadre très calme avec une température plus douce que le reste de la ville.

A l’ombre des palmiers et des manguiers, une jolie cour intérieure permet le partage et la convivialité. C’est le meilleur endroit pour les artistes , les comédiens , les familles, les associations, et autres ...

Aw Bay bénéficie d’une capacité de 36 personnes et sa salle de loisirs dispose d’un téléviseur, des chaînes canal et d’un wi-fi.