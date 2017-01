Awa Ly en live à l’institut français de Dakar

D’origine sénégalaise, née en France, italienne d’adoption, Awa Ly a fait du chemin et a eu la chance de pouvoir s’imprégner de diverses ambiances, qui se retrouvent aujourd’hui dans sa musique. Artiste aux multiples facettes, Awa Ly présentera son troisième album « Five and feather » où elle mêle brillamment soul, funk, jazz et musique du monde pour une ballade sensuelle et passionnée, chantée en anglais, italien et français. À la grâce de sa voix, Awa Ly lève le voile sur de beaux horizons, et des contrées inédites... Tout un voyage !

Entrée : adhérents 3000 fcfa / non adhérents 5000 fcfa

Également à Saint-Louis le 17 février.

/B_documents_decompte>