Bakary Diallo, mémoires peules

Un documentaire de Mélanie Bourlet et Franck Guillemain sur un berger peul parti défendre la France durant la Grande Guerre. Il se tourne vers la poésie à son retour au Sénégal.

Art et culture / Histoire et patrimoine

Bakary Diallo (1892-1978), berger peul du Foûta Tôro a quitté ses terres et sa famille pour s’engager dans les troupes françaises en 1911. Il fut le premier tirailleur sénégalais à relater, dans l’œuvre Force Bonté (1926), son expérience de la Grande Guerre. A son retour au Sénégal en 1928, au contact de la nature et des siens, il se tourne vers la poésie et choisit la langue peule pour écrire une partie de son œuvre, restée inconnue jusqu’à aujourd’hui.

La bande annonce

Ce documentaire sera projeté durant le Festival Afrikabok du 15 mars au 15 avril dans le Fouta.

Mélanie Bourlet, spécialiste de Langue et Littérature peule au laboratoire LLACAN du CNRS, cherche ses écrits peuls aujourd’hui disparus, et s’aidant d’une mémoire orale encore vive, cherche à réhabiliter l’œuvre et la mémoire de l’écrivain. Elle est aidée dans cette quête par Aziz, Cira ou encore Don Thiama, enfants de l’écrivain, auxquels elle a accordé une place à part entière pour une collaboration rare dans le monde de la recherche.

Chaque mission au pays du poète est l’occasion pour « l’équipe Bakary Diallo » de retrouvailles chaleureuses, d’un voyage en quête des écrits du poète Bakary et d’une traversée de la mémoire peule, dans un paysage qui fut pour lui une source d’inspiration.

Le film dans son intégralité

Source : http://ellaf.huma-num.fr/contenu/bakary-diallo-memoires-peules-film-en-integralite/