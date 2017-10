Batirun, une épreuve qui associe course et construction

« Courir pour construire », c’est ainsi que se résume la Batirun 2017. Pour cette 7e édition, l’événement allie la construction d’une classe de collège et une épreuve de course à pied en 5 étapes, le tout en une semaine.

Initié par l’association Bretagne-Outdoor, la Batirun va à la rencontre des populations locales et leur propose de « construire » quelque chose ensemble. Cette épreuve sportive ouverte aux femmes et aux hommes au Sénégal, associe course à pied et construction d’un bâtiment utile aux enfants (classe etc..).

La Batirun est donc un élan de solidarité qui permettra aux enfants de travailler dans de meilleures conditions mais rendra également plus efficace l’action éducative des enseignants.

Par ailleurs, les batirunneurs et batirunneuses n’ont pas besoin d’une quelconque connaissance technique dans les domaines du bâtiment pour construire la classe. Des maçons locaux les assisteront durant toute toute l’épreuve. Ils ont juste besoin d’une bonne condition physique pour réussir le défi.

C’est vrai, le challenge n’est pas gagné d’avance. Il suffit aux « maçons coureurs » de s’armer d’une bonne dose de courage et de motivation pour arriver à leurs fins.

Le programme se déroulera comme suit :

chaque matin (du 2 au 10 décembre 2017), le groupe se rendra sur le chantier de 8h à midi et en fin d’après midi,

5 étapes de 9 à 12 km seront proposées à travers la savane, la brousse et le long du fleuve Saloum.

Outils nécessaires

un casque de chantier,

une paire de running,

Une bonne dose de générosité sera un plus pour réussir cette épreuve

