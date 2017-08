Bideew Bou Bess en live exclusif au Just 4 U

Bideew Bou Bess en mode summer time, ça arrive rarement ! Et le Just 4 U vous offre l’occasion de profiter de cette soirée d’été exclusive, ce mercredi 16 août à 22h.

Le groupe Bideew Bou Bess est composé des frères, Moctar, Baïdy et Ibrahim. Après avoir séduit les mélomanes, Bideew Bou Bess, qui est l’un des groupes les plus emblématiques du mouvement hip-hop galsen, sera en symbiose encore avec son public ce mercredi 16 août au Just 4 U.

Info / réservation au : 77 248 97 99 / 77 255 87 79

