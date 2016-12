Boot(y) Camp : - 9 kg en 3 semaines

Women boot camp avec coach Moustapha du 9 au 28 janvier 2017. Un programme sportif et nutritionnel mis en place par des professionnels pour vous permettre d’atteindre vos objectifs de remise en forme et d’amaigrissement.

Un objectif : - 9 kg en 3 semaines (soit 3 kg par semaine environ)

Un slogan : Go hard or go home !

Nous démarrons le lundi 9 janvier et terminons samedi 28 janvier 2017

3 semaines / 4 jours par semaine / 3 sessions de 45 minutes et 1 session d’1h45.

Lundi 19h

Mardi 19h

Jeudi 18h15

Samedi 10h

Au programme :

Grit cardio et Aerobic : cours entraînant, physique intense et complet. Mouvements athlétiques, variés, ludiques, qui font perdre jusqu’à 650 calories.

Abdos/fessiers/cuisses : un cours qui challenge ces parties ingrates du coprs que nous souhaitons bien définies.

Circuit training : cours entraînant intense en intervalle training pour perdre jusqu’à 530 calories.

Stretching pilate : mélange de taï chi, yoga, pilates et relaxation pour apprendre à maitriser son corps.

AfroZumba : 1h de danse danses fitness sur les musiques du monde (latines et africaines) pour transpirer travailler son corps en s’amusant.

Tarif unique par personne pour les 3 semaines : 50.000 cfa

Inscriptions vivement encouragés via ce lien https://goo.gl/forms/lzm20XTm2fsCgb192

(Places limités)

Un programme exclusif du centre The Dance Hall.

Info au : 77 369 69 98

Adresse email de contact : askus thedancehall.sn

