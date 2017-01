Café littéraire : « Assumons notre temps - Ma génération rêve africain » de Thierno S. D. Ninang

Conte et littérature / Rencontre et débat

Le chemin fut long et pénible, jalonné d’épreuves multiséculaires qui ont ralenti le cap vers le développement. Mais l’Afrique renferme des ressources inépuisables pour assurer son décollage définitif.

Ce continent s’est libéré de périodes jadis enténébrées. Seulement, nous assistons, impuissants, au bégaiement de l’histoire qui nous renvoie au constat amer d’une situation précaire par laquelle nous sommes enlacés comme par enchantement.

Cependant, l’auteur de ce livre invite sa génération à ne plus se limiter à dénoncer et condamner, car l’heure est cruciale et impose une phase d’actions réfléchies, fédérées et constantes pour l’épanouissement des fils de la Terre civilisatrice de l’humanité.

Cette présentation sera suivie d’un échange avec le public.

Modération : Onanina Valdez et Oumar Ndiaye

+ Prestation slam

