CAN 2017, l’année de tous les espoirs pour les Lions ?

Au premier tour, les lions de la Téranga évolueront dans le groupe B, le « groupe de la mort » avec la Tunisie, le Zimbabwe et l’Algérie. Les lions poseront leurs valises à Franceville dans le Sud-est du Gabon, une des quatre villes devant abriter les matches de la CAN 2017.

La moitié des 23 joueurs retenus par le sélectionneur national Aliou Cissé, disputera sa première phase finale de la Can, et deux joueurs évoluent en Afrique (Khadim Ndiaye en Guinée, et Pape Seydou Ndiaye au Sénégal). Seul trois joueurs dans la sélection en seront à leur troisième Coupe d’Afrique, après celle de 2012 et 2015 : Cheikh Mbengue (Saint-Etienne), Mouhamed Diamé (Newcastle) et Moussa Sow (Fenerbahçe).

Dans cette poule B, l’Algérie est classé 38e meilleure nation africaine selon le classement FIFA. La Tunisie est à la 35e place. Le Sénégal lui, est à la 33e.

Les statistiques des Lions

La sélection sénégalaise participera cette année à sa 14e Coupe d’Afrique des Nations et essayera par tous les moyens de ramener enfin ce trophée tant attendu à la maison. Elle qui n’a jamais remporté un titre continental à l’exception de la Coupe de l’Amiral Cabral regroupant les pays du sud-ouest africain. Une coupe que les Sénégalais ont remportée à huit reprises.

Il convient de rappeler également que la meilleure performance des Lions sur l’ensemble de leur treize participations date de 2002 où les coéquipiers d’El-Hadji Diouf ont atteint la finale et se sont inclinés face au Cameroun (0-0, 2-3 aux tirs aux buts).

Quatre fois éliminés dès le premier tour (1965, 1968, 1986, 2008, 2012), quatre fois quart-de-finalistes (1992, 1994, 2000, 2004), deux fois quatrièmes (1990, 2006) et une fois finalistes (2002), les protégés d’Aliou Cissé auront à cœur de réaliser enfin l’exploit au Gabon et de ramener pour la première fois le sacre final à Dakar.

L’équipe des Lions à la Présidence de la République

Une campagne d’avant CAN trop facile

Lors des matchs comptant pour la qualification à la CAN, le Sénégal a fait un parcours sans fautes dans le Groupe K avec un impressionnant total de 18 points sur 18. Les poulains d’Aliou Cissé n’auront que très peu tremblé durant ces éliminatoires en remportant cinq matches sur six avec deux buts d’écart (Sénégal 3-1 Burundi, Namibie 0-2 Sénégal, Sénégal 2-0 Niger, Burundi 0-2 Sénégal et Sénégal 2-0 Namibie).

L’unique match où les Sénégalais ont été quelque peu accrochés, ce fut face au Niger, 2-1 à l’extérieur. Les Lions s’en vont donc avec le moral au beau fixe et des étoiles plein les yeux, confiant quant à leurs chances de venir à bout de favoris comme la Cote d’Ivoire, le Ghana, l’Algérie ou encore l’Egypte.

Les stars à suivre

Si Diafra Sakho ou encore Demba Ba vont manquer le tournoi final pour cause de blessure, toutes les autres stars de l’équipe seront bel et bien au rendez-vous à l’instar du pilier de Naples Kalidou Koulibaly, de l’attaquant vedette des Reds de Liverpool Sadio Mané, sans oublier Keita Baldé (Lazio Rome, Italie), Idrissa Gana Gueye (Aston Villa, Angleterre), Moussa Konaté (FC Sion, Suisse) et Mame Birame Diouf (Stoke City, Angleterre).

Programme :