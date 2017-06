CanalOlympia Téranga : passion, cinéma

CanalOlympia Téranga est la salle de cinéma et de spectacles dont tout le monde parle en ce moment. Ouverte il y a tout juste un mois, sa programmation a déjà à son actif des films récents et/ ou, incontournables pour qui s’intéresse à l’actualité du 7ème art. Entrevue avec sa Responsable : Khadidia Djigo.

Quand avez-vous ouvert vos portes ?

CanalOlympia Téranga a été inaugurée le 11 mai 2017 par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL. La salle a été ouverte au public le soir même avec la projection du film sénégalais Félicité, en présence de son réalisateur, Alain Gomis.

Confirmez-vous ce projet comme une initiative du groupe Vivendi ?



En effet, la salle CanalOlympia Téranga est la 5ème salle du réseau qu’est en train de déployer le groupe Vivendi en Afrique centrale et de l’Ouest. Il s’agit du 1er réseau de salle de cinéma et de spectacles en Afrique. L’objectif est de construire une cinquantaine de salles en quelques années. Les espaces CanalOlympia sont composés d’une salle de cinéma de 300 places et d’une scène extérieure pouvant accueillir plusieurs milliers de spectateurs pour des concerts ou spectacles.

Qu’est ce qui a motivé le choix de la destination Sénégal ?

Le Sénégal est une terre de cinéma, où les talents et artistes du 7ème art s’expriment avec brio. Il était donc naturel pour le groupe Vivendi d’y bâtir une salle. L’enthousiasme et le soutien des autorités locales ont également clairement contribué à l’implantation rapide du cinéma.

Qu’est ce qui a décidé le groupe à s’implanter en Afrique ? Et depuis quand dure cette aventure africaine ?

Le groupe Vivendi est déjà largement implanté en Afrique grâce à sa filiale Canal+, qui y est présente depuis plus de 20 ans. Le continent africain, dans sa multitude et sa diversité, est porteur d’une créativité phénoménale. Le groupe Vivendi ayant pour ambition de contribuer à révéler et à accompagner les talents, un déploiement panafricain de son réseau de salles de cinéma et de spectacle apparaît comme une évidence.

Programmation de films jeunesse pour que le divertissement puisse se découvrir et se vivre en famille

Quels critères président au choix des programmes proposés ?



La programmation est harmonisée dans l’ensemble du réseau. L’objectif est de proposer des films de genres et origines variés pouvant plaire au plus grand nombre. Le choix se porte sur des comédies, des films d’action, mais aussi sur une réelle programmation de films jeunesse pour que le divertissement puisse se découvrir et se vivre en famille.

Le choix des programmes dépend également des droits d’exploitation que le réseau CanalOlympia détient. C’est beaucoup de négociations avec de très nombreux interlocuteurs. Le principe étant de rémunérer les ayants droits, propriétaires des films, selon les conditions réelles de l’industrie du cinéma dans le monde.

Par ailleurs, le fait que la programmation soit harmonisée au sein du réseau CanalOlympia présente un réel avantage : ainsi, lorsque nous intégrons un film dans la programmation, ce film est vu simultanément à Conakry, à Douala, à Niamey et à Ouagadougou. C’est la force de notre réseau, notamment pour les films sénégalais !

« Bienvenue au Gondwana », « Le gang des Antillais », « Félicité » vous êtes vous imposé un quota de films ayant comme caractères principaux l’Afrique et ses terres ou des africains, dans le cas du gang des Antillais, des Noirs ?

Nous n’avons pas de « quotas » en tant que tel. Mais il est vrai que CanalOlympia souhaite faire la part belle au cinéma africain.

Les tarifs que vous pratiquez sont assez modiques : 1000, 1500, 5000 CFA pour une séance en avant-première. Le but du CanalOlympia Téranga est-il de rentabiliser ses investissements premiers ou, dans un contexte devenu très concurrentiel, de maintenir une présence et donc une visibilité du groupe Canal ?

Nos tarifs sont volontairement accessibles, pour toucher le plus grand nombre. Effectivement à 1500 FCFA la séance et 1000 FCFA pour les enfants de moins de 12 ans. Lors des soirées spéciales (avant-première en présence de l’équipe du film par exemple), les tarifs sont exceptionnellement de 5000 FCFA.

C’est aussi pour cette raison que nous proposons 18 séances par semaine. Pour que tout le monde puisse trouver un horaire de séance qui corresponde à son emploi du temps. La salle de cinéma est ainsi ouverte du mardi au dimanche, avec deux séances par jour du mardi au vendredi (17h et 20h) et cinq séances le samedi et le dimanche (10h, 12h, 14h, 17h et 20h).

Dans les mois qui viennent, quels sont les incontournables et temps forts auxquels le public doit s’attendre ?

Nous avons l’immense plaisir de pouvoir proposer le film « Wùlu », premier long métrage du Franco-Malien Daouda Coulibaly, en sortie simultanée avec la France, le 14 juin prochain. Porté magistralement par ses acteurs, Ibrahim Kouma et InnaModja, ce thriller raconte dans une tension palpable la descente aux enfers du jeune Ladjiqui plonge dans l’univers du trafic de cocaïne.

La semaine d’après, CanalOlympia programmera un tout nouveau film d’animation, également dans le cadre de sa sortie mondiale. Destiné à un large public, « Le Grand Méchant Renard et Autres Contes » est une adaptation de la bande dessinée parue en 2015 récompensée au festival d’Angoulême. Son auteur, Benjamin Renner, avait déjà signé en 2013 le film d’animation écrit par Daniel Pennac, « Ernest et Célestine ». Ce dernier avait rencontré un beau succès en remportant le César du meilleur film d’animation et en décrochant l’année suivante une nomination aux Oscars.

Pour la suite de la programmation, nous préférons garder un peu de suspense… Mais, après ces deux films incontournables, nous donnons rendez-vous au public fin juin pour de très grosses surprises.

