Comment se rendre en Casamance ?

Trois Ferry assurent désormais les rotations Dakar-Ziguinchor avec escale à Carabane. Le Aline Sitoe Diatta (500 passagers, plusieurs dizaines de véhicules et 450 tonnes de fret), le Diambogne et le Aguene, plus modestes, qui ne proposent que des fauteuils.

Pour les horaires, tarifs et description des bateaux, voir ici :