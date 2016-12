Conférence : Pour les droits des femmes dans l’industrie de la musique

Afin d’apporter une première réponse à la problématique de l’égalité entre hommes et femmes dans l’industrie de la musique, un atelier sous régional, réunissant des représentants de la Fédération Internationale des Musiciens (FIM), l’Association des Métiers de la Musique (A.M.S.), ainsi que des représentants de huit pays, s’est tenu à Dakar en janvier 2016. Cette rencontre a abouti à l’adoption de la Déclaration de Dakar sur l’égalité femmes/hommes dans le secteur de la musique dont les engagements visent à reconnaitre et protéger le travail des femmes dans le secteur de la musique.

Faisant suite à cet atelier, Africa Fête, en collaboration avec l’UNESCO, organise une conférence sur les droits, le rôle et l’implication des femmes dans l’industrie de la musique dans le cadre de l’édition 2016 de son festival. Outre la présence de nombreux artistes et professionnels de la musique, et afin de d’élargir le cadre d’intervention dans la résolution de cette problématique, cette conférence réunira des acteurs étatiques, ainsi que des universitaires et des représentants d’organisations internationales.

Organisée sous le thème « Pour les droits des femmes dans l’industrie de la musique » et en se basant sur les principes de la Déclaration de Dakar, la conférence aura pour objectif de réfléchir au rôle que l’état peut jouer et de définir un plan d’action pour la mise en œuvre d’actions concrètes au Sénégal

