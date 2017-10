Conférence publique avec Didier Awadi à Raw Material Company

Le groupe a été depuis plus de 25 ans à l’avant-garde de la collision entre hip-hop et engagement citoyen. Awadi mettra en lumière des exemples concrets tirés de sa propre carrière dans le but d’examiner les stratégies et méthodes de changement social nées des Cinq Éléments

A propos de Didier Awadi

Awadi est l’une des figures les plus remarquables du rap africain francophone.

Lauréat du prix RFI Musiques du Monde en 2003, il a derrière lui un parcours de pionnier et de défricheur au sein d’un genre musical qui est devenu, ces dernières années, le genre plébiscité par la jeunesse d’Afrique et du monde.

Avec son groupe, Positive Black Soul, il a réalisé plusieurs albums distribués en Europe et aux États-Unis. À la fois artiste et entrepreneur, Didier Awadi est un excellent exemple de cette génération qui crée, entreprend et utilise à bon escient les possibilités technologiques du monde moderne aussi bien que les acquis culturels immémoriaux du continent. Tout cela, il le met au service d’une musique toujours consciente, une musique de racines et de messages, à travers laquelle il s’adresse au monde, parce qu’il a des choses à lui dire.

Pour Awadi, les choses ont commencé avec un premier album solo, Parole d’honneur, sorti en 2001 uniquement au Sénégal, où le rappeur fait montre d’un panafricanisme réfléchi, abordant une multitude de thèmes cruciaux tels que la dette, le patrimoine dilapidé et les tensions politiques. Avec Un autre monde est possible Awadi s’ouvre, une fois de plus, aux multiples sonorités musicales du monde, les nouant de textes intelligents faits pour éveiller massivement les consciences afin que tous — et tous ensemble — soient bien sûrs qu’un autre monde est possible.

Awadi est également le fondateur du Studio Sankara, une agence de production audiovisuelle et évènementielle, qui a permis de lancer de nombreux jeunes talents issus du quartier de son enfance.

