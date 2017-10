Conférence publique sur le « Rap » avec Olivier Cachin

La culture hip-hop a vu le jour à New York au milieu des années 1970. D’abord réservée à des connaisseurs, elle a connu une phénoménale expansion et s’est imposée comme un des genres dominants de la pop actuelle.

En France, le rap apparaît dès le début des années 1980. Méprisé par les médias, ignoré par les maisons de disques, il finit par trouver sa légitimité au début des années 1990 avec des artistes comme MC Solaar, NTM et IAM. Le rap français se caractérise par une vision plus sociale, plus narrative que le rap américain. Pays de textes, la France a trouvé avec le rap un style musical qui boxe avec les mots et qui aime raconter des histoires.

Avec des artistes comme Youssoupha, Orelsan, Sexion d’Assaut ou Keny Arkana, le rap français est aujourd’hui une musique populaire et militante qui séduit un large public.

Durant ce séminaire, nous discuterons de l’évolution de cette culture, en France et aux USA, depuis ses débuts jusqu’à nos jours ; de ses ramifications sur le continent africain, de l’évolution de son contenu textuel et de son influence sur la société.

A propos d’Olvier Cachin

Olivier Cachin est journaliste, écrivain et conférencier. Fondateur du magazine L’Affiche et de l’émission télévisée Rapline, il a été rédacteur en chef du magazine hip-hop Radikal et a écrit une quinzaine d’ouvrages parmi lesquels L’Offensive Rap, 100 Albums Essentiels Du Reggae et la biographie de Michael Jackson (Pop Life, devenu un best-seller). Il est tous les vendredis sur l’antenne de la radio Mouv’ avec l’émission La Sélection Rap. Il vit et travaille à Paris.

