Conférence sur l’architecture : « Un monde sans frontière »

Dans ce contexte, le Goethe-Institut Sénégal accueille une conférence intitulée « Un monde sans frontières » le mardi 24 octobre à 17h avec comme orateur l’architecte ivoirien Issa Diabate.

L’architecte vit actuellement à une époque charnière. D’une part il est face au besoin de se réinventer, et quand il évolue en Afrique, il doit apprendre à redéfinir sa vision et l’adapter à son contexte…

D’autre part, il est témoin des changements inhérents à l’évolution de nos paradigmes comme la croissance du monde numérique et l’émergence de la durabilité en tant que valeur cardinale.

Le fait que le continent africain soit peu industrialisé, permet de sauter certaines étapes et d’adopter immédiatement des technologies plus avancées, des pratiques plus durables, tout en évitant les écueils de l’approche industrielle, apanage du XXe siècle.

C’est l’occasion pour l’architecte de transformer son écosystème en s’appuyant sur les concepts philosophiques qui ont ancré nos sociétés dans une forme de durabilité qui se confond avec un mode de vie général… Mais également de nourrir ses réflexions grâce à l’apport de nouvelles technologies, de nouveaux modes de production, de nouvelles façons d’appréhender le monde (le coworking, coliving, l’anti-sédentarité et le culte de l’expérience)

Cette approche aura pour conséquence immédiate d’influencer l’architecte dans sa façon d’appréhender la mobilité pour les générations futures.

Entrée libre

Info au : (+221) 33 889 88 80

Email : info dakar.goethe.org

