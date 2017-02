Conférence sur Léopold Sédar Senghor au musée Dapper de Paris

Dans le cadre du programme Le Printemps des Poètes et de la SLFF (semaine de la langue française et de la francophonie), Amadou Lamine Sall, poète sénégalais, propose une conférence sur Léopold Sédar Senghor et une mise en lecture de textes. Il sera accompagné à la kora par Cheick Tidiane Dia et aux lectures par la comédienne Catherine Savart.

Cet événement est organisé en partenariat avec l’association La Gradiva.

Entrée libre

Réservation au : 01 45 00 91 75

Email : reservation dapper.fr

Présentation

Le XXe siècle a été marqué en Afrique par le grand poète francophone et homme d’état, Léopold Sédar Senghor (1906-2001).

Son œuvre poétique et son humanisme lui ont ouvert les portes de l’académie française.

Chantre de la négritude, Senghor est en effet le premier africain à avoir siégé au sein de cette prestigieuse institution.

C’est de cet homme immense, qui a marqué l’Afrique et le monde par son œuvre littéraire et politique (premier président de la république du Sénégal (1960-1980), dont Amadou Lamine Sall visitera la pensée et le parcours.

Une conférence, à la fois récital et spectacle, sera proposée au public du musée Dapper.

Dynamique et ponctuée de lectures de l’œuvre de Senghor, elle sera suivie d’un enchaînement poétique de textes de Léopold Sédar Senghor et d’Amadou Lamine Sall et accompagnée de musique traditionnelle.

La parole sera ensuite donnée au public.

Amadou Lamine Sall dédicacera ensuite son livre, Senghor, ma part d’homme.

La conférence sera assurée par Amadou Lamine Sall, les lectures par Catherine Savart et Amadou Lamine Sall, la musique par Cheick Tidiane Dia (kora ).

