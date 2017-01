Conférence vox-ARTIS avec l’artiste Piniang

Piniang est un peintre, vidéaste et sculpteur dont la démarche artistique est basée sur l’utilisation de la fusion des matériaux. Diplômé de l’école nationale des beaux arts de Dakar en option expression, il a également été formé au studio d’animation Pictoon. Son style de peinture est ainsi largement influencé par le monde de l’animation, et depuis le début des années 2000 il participe à de nombreux expositions et workshops multidisciplinaires à travers le monde. Un thème qui apparait tout au long de son travail est l’évolution de l’homme et son environnement ; il traite de tous les aspects de la vie quotidienne et explore les questions qui touchent la communauté telles que les coupures de courant et la précarité architecturale de Dakar.

La conférence se tiendra sous la modération de Massamba Mbaye, critique d’art, commissaire d’exposition, historien des théories de la communication et diplômé en marketing stratégique. Massamba Mbaye enseigne la communication et le management du marketing, il est sociétaire de l’Association Internationale des Critiques d’Art (AICA). Mbaye est l’actuel Directeur Général de DMedia éditeur du magazine Nouvel Hebdo, du quotidien La Tribune et a dans son portefeuille la radio Zik Fm, la chaîne télévision Sen Tv, et le site d’informations générales, actunet.sn, entre autres. Il a été membre du comité éditorial d’Afrik’Arts, magazine international sur les arts visuels édité par la Biennale de Dakar et a coordonné la communication de la Dak’art 2016.

