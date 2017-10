Corsair poursuivra bien ses vols sur le Sénégal

Suite à l’article paru dans le journal l’Obs annonçant la fin des vols Dakar-Paris de sa compagnie, Antoine Huet, directeur général adjoint de Corsair, indique que l’affirmation est dénuée de tout fondement.

« Corsair n’a pas vocation à quitter le Sénégal qu’elle dessert en vol quotidien. La compagnie est en concertation permanente avec la direction générale d’Air Sénégal. De plus, les opérations sur Dakar se font sur la base d’une coopération avec les autorités sénégalaises, qui a par ailleurs validé notre programme de vols. »

« Dès le mois de décembre, Corsair desservira le Sénégal avec des appareils reconfigurés, proposant une classe Business, en complément de sa classe Economy et Grand Large, avec fauteuils convertibles en lits et gastronomie signée par un chef étoilé. »

Corsair est présente au Sénégal depuis 25 ans. La compagnie opère des vols au départ et à destination de Dakar vers Paris Orly à raison de 7 vols par semaine en programme de base et transporte 170 000 passagers par an