Dak’Art 2018 : le ministère du Tourisme s’invite dans la partie

La Biennale de l’art africain contemporain se tiendra du 2 mai au 3 juin 2018 et les préparatifs vont désormais bon train. Nouvel invité à la noce pour cette 13e édition : le ministère du Tourisme

Le Sénégal peut dire merci à l’art pour son apport dans la promotion touristique du pays qui « térangue ». Ismael Lö, Daara J, Soly Cissé ou l’homme à la stature de ses statues qu’est le défunt Ousmane Sow, autant d’artistes qui ont énormément contribué au rayonnement du Sénégal à l’international.

Il est donc logique que les hautes instances du Dak’Art accueillent un nouvel hôte de taille : le ministère du Tourisme, dont un membre assiste à toutes les réunions relatives à la préparation de cet événement. Ministère de la culture et du tourisme unis dans la même mission : faire rayonner le Sénégal.

expo dak’art 2018-Sénégal

« Renforcement des acquis et de l’innovation »

Dixit le nouveau Ministre de culture, Abdou Latif Coulibaly. Qui n’entend pas faire table rase des acquis du passé mais vise à les optimiser tout en innovant, parlant d’une édition 2018 qu’il veut « placée sous le double sceau du renforcement des acquis et de l’innovation ». Allant dans les sens de ses dires....

expo de partage Dak’Art 2018-Sénégal

Le renforcement d’un véritable marché de l’art : l’impulse Coulibaly

« En promouvant l’art contemporain africain dans toute sa diversité et son universalité, la Biennale de Dakar accompagne l’émergence d’un marché de l’art. Certes, ledit marché est encore dans ses balbutiements en Afrique en général, une place respectable est à conquérir sur la scène internationale aujourd’hui marqué par une vivacité étonnante, un foisonnement d’œuvres contemporaines inspirées par l’Afrique. Evénement incontournable, la Biennale de Dakar se veut, à coup sûr, une vitrine de ce dynamisme de l’Art africain ».

exposition Dak’Art 2018-Sénégal

« Que ce soit en Angleterre, en France ou ailleurs, des initiatives avec l’Afrique en toile de fond foisonnent. Il importait que le continent lui-même en prenne conscience et s’inscrive dans ce mouvement mondial ».

C’est le constat fait par Abdou Latif Coulibaly, ministre de la Culture.

exposition de Malick Sidibé Dak’Art 2018-Sénégal

Bon à savoir

La biennale se tiendra du 2 mai au 3 juin 2018. Elle est placée sous le signe de « L’heure rouge » expression empreinte à la célèbre pièce Et les chiens se taisaient d’Aimé Césaire. Ouvrage dissertant sur l’émancipation, la liberté et la responsabilité.

L’apport du gouvernement est de 500 millions et constitue 75 % du budget de la manifestation 2018

La Biennale accueillera 75 artistes dans le cadre du « In » dont 5 Sénégalais : Amadou Kane Sy, Alioune Badara Sarr, Cheikh Ndiaye, Ibrahima Kébé et Félicité Codjo Ségnan.

Au programme

L’Exposition internationale intitulée « Une Nouvelle Humanité » abritera les œuvres de soixante-quinze artistes venant de trente-trois pays du monde.

Les Rencontres et échanges vont porter sur « Art contemporain africain et transformations des cadres intellectuels et normatifs ».

La Biennale consacre, comme à chaque édition, « Le Grand Prix Léopold Sédar Senghor » qui est une distinction de référence dans le domaine des arts visuels.

Cette treizième Edition comportera une innovation majeure avec l’ouverture du Pavillon du Sénégal qui offrira une vitrine de choix de la créativité nationale. Il est placé sous le Commissariat de Monsieur Viyé Diba, artiste plasticien.

Il sera installé dans chaque commune de Dakar une « Barak », dans laquelle les résidents seront invités à montrer ce qu’ils définiront eux-mêmes comme étant de l’art.

Au sein de l’Exposition internationale et dans plusieurs autres sites officiels, des espaces d’éveil seront créés pour les enfants afin de les initier à l’art contemporain du continent.

Le Rwanda et la Tunisie seront mis à l’honneur de la Treizième édition pour une démonstration de leur créativité artistique contemporaine.