Dakar farmers market (ex Lou bess ?)

Nous rassemblons plus de 70 exposants qui offrent une large gamme de produits agro-alimentaires et cosmétiques naturels de qualité. Aujourd’hui, l’événement est devenu un rendez-vous convivial entre famille, amis et collègues.

Cette nouvelle édition aura lieu le 4 février 2017 à Marina Bay.

The DKRFM is a fresh and lively ocean-side market that pops up on the 1st Saturday of every month (Oct-May 2017). We promote buying local and community wellness by bringing together over 70 vendors offering a wide range of diverse and high quality food products and natural cosmetics. The event has become a go-to meet-up spot for families, friends and colleagues from all over Dakar.

Email : hello dakarfarmersmarket.com

