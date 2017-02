Dakar live session : Orchestra Baobab au bastion pirate de Ouakam

Une « Dakar live session » haute en couleur, qui promet déhanchés, danses endiablées et chaleur optimale dans un collé-serré-bondé propre aux plus survoltés des bastions pirates de la capitale sénégalaise.

Réservation à diner

Pour cette soirée très spéciale, nous commencerons plus tôt que d’habitude, avec une sélection de vieilles galettes sénégalaises et africaines des années 60 et 70, et la possiblité de diner sur place autour d’un menu familial servi à l’assiette concocté spécialement pour l’occasion : brochette de lotte ou brochette de poulet, accompagnement riz et légumes (réservations conseillées par mail adressé à : cunimbproductions gmail.com en précisant le nombre de personnes et les plats souhaités).

Tarifs

Tarif concert + diner = 6 000 fcfa

Tarif concert prévente : 3 000 fcfa

(Pour les préventes, merci de nous envoyer un mail à : cunimbproductions gmail.com en précisant le nom des personnes concernées par la réservation. Le jour du concert, annoncer à la porte votre présence sur la liste prévente pour bénéficier du tarif préférentiel. Inscriptions sur la liste prévente jusqu’à la veille du concert uniquement).

> Tarif concert Jour J : 5 000 fcfa

