Dakar Music Festival : « Quand les musiques actuelles rencontrent l’Afrique »

Le Dakar Music Festival est un événement qui a pour but de promouvoir la symbiose entre les musiques actuelles et les cultures Africaines, la danse et les performances artistiques.

Du 16 au 26 novembre 2017, l’Association Music For Earth et le label Dakar Music en partenariat avec les ministères de la Culture, du Tourisme, la Ville de Dakar, l’Agence sénégalaise de promotion touristique et l’ONUDC, organise pour sa toute première édition, le Dakar Music Festival.

Les lieux ont été judicieusement sélectionnés afin d’illustrer ce qu’est la ville de Dakar.

On y trouve des lieux publics emblématiques comme l’Esplanade du Monument de la Renaissance, des sites en bordure de mer, de célèbres discothèques, des hôtels, des plages, des îles et parmi ces paysages « l’Ocean Groove » dans les dunes entre l’Océan et le lac Rose à une trentaine de minutes de Dakar où un campement éphémère sera créé à cet effet avec bien sûr de la musique pour tous.

Le volet associatif du festival est très important, nous sommes partenaires de 3 associations (L’empire des enfants, le village pilote, Positive Planet et autour de l’enfant) et nous créons également la nôtre : Music for Earth.

Des évènements seront organisés au sein d’associations caritatives pour la jeunesse sénégalaise avec le soutien de l’ONUDC.

Nous annonçons la venue de NDABA MANDELA, petit-fils de Nelson Mandela qui vient soutenir ce projet.

Des artistes de renommée tels que Didier Awadi, Souleymane Faye, Sunu Percu Danse ou Idrissa Diop, ainsi que d’autres artistes internationaux comme Francesca Lombardo qui vient d’Italie ou Goldcap qui arrivera des Etats Unis.

L’ouverture du festival se déroulera à l’Empire des Enfants le 16 novembre à 16 heures en présence d’autorités locales, de journalistes, de partenaires et de certains artistes. Les enfants du centre offriront des performances aux invités. Cette cérémonie sera une occasion pour cette association de mettre en place une levée de fonds.

Le 18 novembre à partir de 16h, une après-midi associatif sera offert aux enfants des centres d’accueil de Ouakam et environs puis une grande scène réunira toutes les têtes d’affiche de notre festival, suivie d’une soirée qui se tiendra sur le Rooftop du monument de la Renaissance.

Du 19 au 22 novembre, un très gros programme est prévu au lac rose dans le cadre de “l’Ocean Groove”. Il sera composé d’événements associatifs (Village Pilote), de concerts, de performances artistiques, d’un Fashion Show avec la participation de nombreux stylistes d’ici et d’ailleurs, d’expositions d’œuvres d’art, etc…Un barbecue géant ainsi que des activités de loisirs seront également au menu.

Une conférence sera organisée le 20 novembre au Lac Rose avec le PDG de Universal Music Afrique, Victor Conradson de Believe Digital et d’autres intervenants.

Une caravane sera mise en place pour les festivaliers désireux de se déplacer en groupe.

Enfin, comme dernier temps fort du festival et pour clôturer cette première édition une « surprise closing » vous sera annoncée très prochainement.

Seront joints à ce communiqué le programme détaillé ainsi que les différents points de vente.

Nous vous invitons donc à la conférence de presse du Dakar Music Festival qui se déroulera au Just For U le lundi 13 novembre 2017 à 15h.

Nous contacter aux numéros suivants :

77 460 83 89 / 78 150 32 73 / 77 668 79 32 / 77 557 69 33

Ou,

nous écrire sur : info dakarfestival.com

