Day Beach, swim party au Surfers Paradise

Pour la première fois dans l’histoire des night beach ! NeyLeer Group vous Invite à la first Day Beach... Oh Yes ! Nous allons commencé à 16h et finir à 1h du mat... Eh oui ! Une autre exclusivité à Dakar ! Ce sera ce samedi19 août au Surfers Paradise.

Cet event sera le dernier de ce mois ci. À ne pas rater !

Baignade autorisée dans la piscine

Pistolets à eau offerts à l’entrée

Bouées gratos + mini bars Flottants !

On va Party sur 2 étages en face de la mer !

Cocktails, chichas, brochettes, rooftop

Beautiful people only, physio-strict !

Dance hall, house, naija, afro trap, etc.

Qui dit mieux ? La cerise sur le gâteau : l’entrée est gratuite because we love you our people !

« We talk about the international party »

Infos & salons : (+221) 78 123 20 17 / (+221) 77 828 77 88

