Décembre, mois des festivités à Dakar

En décembre, l’effervescence des fêtes de Noël et de nouvel an, mêlée aux nombreuses manifestations culturelles, donne un cocktail explosif qui fait vibrer la capitale sénégalaise. Cette année encore, Dakar bouge au rythme des festivals, expositions, événements sportifs, concerts, conférences, soirées de gala... entre autres.

Pour ce mois de décembre 2016, les expositions d’art se succèdent sous des thèmes variés et dans différents endroits de Dakar. La 5e édition du partcours en est une belle illustration.

Dakar bouge au rythme du Partcours 5

Ce Partcours propose 19 expositions dans 19 lieux différents de Dakar. Initiative unique sur notre continent, son existence est la preuve que Dakar demeure une capitale culturelle digne de son histoire. Partcours 5 arrive à Dakar, c’est l’art plastique dans toute sa diversité !

Dakar est sillonné par de nombreux festivals qui ont lieu en décembre.

Festival Africa Fête, concerts et rencontres à Dakar et à Saint-Louis

De par sa dimension internationale, le festival Africa Fête est devenu l’une des manifestations phare de l’agenda culturel sénégalais. Cette année, il offre des concerts live à Dakar mais également à Saint-Louis. Festival Africa Fête 2016 : Habib Koité attendu à Dakar et à Saint-Louis, du 15 au 21 décembre.

Yass et les Doff du Rire, un événement humoristique à Dakar

Le grand festival Yass et les Doff du Rire revient en décembre et s’est tenu du 6 au 9 décembre à l’institut français Léopold Sédar Senghor et au théâtre national Daniel Sorano. Pour rappel, Yass et les Doff du rire est un festival regroupant plus de 25 artistes francophones qui viennent raconter leur univers. La représentation du spectacle a lieu dans 5 pays avec plus de 80 sponsors et un public toujours au rendez-vous.

Image et Vie, un festival qui célèbre le cinéma

Initié par le groupe Image et Vie, ce festival du même nom est le grand rendez-vous du cinéma. Célébré du 15 au 17 décembre à la Place du Souvenir africain, ce festival propose des films africains sur grand écran. L’une des activités de cette 16e édition du festival Image et Vie est de dévoiler les activités du groupe Image et Vie.

2e édition du festival Afro Diaspora

Les férus de reggae aussi ont leur événement ! Du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017, la Maison de la culture Douta Seck célèbre l’afro raggae. Mis en place avec le support de Ndjougoup Sound et Djlass Angal Vibes, ce Afro Diaspora Festival, 2e édition verra la participation de Lutan Fyah et Norris Man qui seront à Dakar à partir du 29 décembre.

3e édition du festival international Parcelles des arts (FIPA)

Prévu du 21 au 31 décembre 2016, le FIPA est inscrit dans l’agenda culturel du Sénégal. Cet événement qui vise à promouvoir les arts aux parcelles assainies, propose des expositions, concerts, concours de danse, foire, défilé, carnaval.

Guédiawaye By Rap, des artistes du hip hop s’investissent dans la citoyenneté

Et de trois pour Guédiawaye By Rap, 1er festival citoyen au Sénégal, du 22 au 27 décembre 2016 au G Hiphop (devant le foyer de Wakhinane). Cet événement est un trait d’union entre la dimension artistique et la citoyenneté. Entre autres objectifs du festival, nous avons également la création d’emplois pour les jeunes.

Des soirées à thème sont organisés par différents établissement de Dakar pour vous faire passer un réveillon de Noël et de Saint-Sylvestre inoubliable.

Soirée de Noël près de la Lune au So’Beach

Pour vous faire passer des fêtes de rêve, le So’Beach vous propose une soirée spéciale le 24 décembre 2016. Vivez donc un Noël féerique près de la Lune avec dîner-spectacle : trapèze fixe, tissu et cercle ! Quatre artistes aériens pratiquant des disciplines mêlant force, grâce et souplesse, vous feront voyager le temps d’une soirée...

Noël au Casino du Cap Vert

Pour ce Noël 2016, le Casino du Cap Vert n’est pas en reste. Il entre direct dans la magie des fêtes et vous propose une soirée à thème, la « Christmas Prestige Party ». Les mix seront assurés par 3 DJ’s qui vous feront passer une soirée de rêve ! Christmas Prestige Party, la soirée de Noël au Casino du Cap Vert !

Réveillon de Noël à l’hôtel des Almadies

La Soirée de Noël sous le thème « Fire and Ice » à l’hôtel des Almadies, c’est de l’animation avec DJ MMX - DJ Bib - DJ Classot et plein de bonnes surprises ! Pour la soirée de nouvel an, vous aurez droit à un Réveillon de la Saint-Sylvestre à La Belle Époque. Dîner-spectacle avec Baaba Maal et le Daande Lenol à partir de 20h. Quoi de mieux pour accueillir 2017 dans la bonne ambiance !

Des concerts avec des artistes locaux et internationaux sont également prévus dans la capitale sénégalaise en décembre.

Big show de Daara J Family et Nix à Sorano

Le jeudi 29 décembre on se donne rendez vous au théâtre national Daniel Sorano pour un live spécial hip hop avec Daara J Family et Nix. Organisé par l’association Epsylon, ce concert vient en aide aux malades atteints de cancers. Hip hop solidarité cancer : la musique au profit de l’humanitaire !

Concert Dip Doundou Guiss à la Place du Souvenir

Il est le chouchou du jeune public sénégalais et fat du hip hop comme personne ! Retrouvez Dip Doundou Guiss en live à la Place du Souvenir, le vendredi 30 décembre à partir de 20h. Ne manquez surtout pas ce Show de fin d’année à la Place du Souvenir avec Dip Doundou Guiss !

Bideew Bou Bess en concert spécial anniversaire

Réveillon son et lumière au CICES avec Bideew Bou Bess ! Après 22 ans de présence sur la scène musicale sénégalaise, le groupe revient en force pour célébrer son anniversaire le vendredi 30 décembre au CICES. Pour ce big show, ces trois frères originaires du Fouta comptent bien laisser leur trace musicale dans le monde entier.

Dakar accueille Maître Gims pour un live d’exception

Maître Gims à Dakar le jour de noël, un événement à ne pas rater ! De son vrai nom Gandhi Djuna, Maître Gims est un rappeur, chanteur et compositeur congolais. Auteur de plusieurs titres, il est révélé au monde entier grâce à son al­bum « L’École des points vitaux ». Depuis, ce digne fils de chanteur (Papa Wemba) enchaine les succès et se produit régulièrement à l’international. Ce dimanche 25 décembre, il donnera un big show au Monument de la Renaissance Africaine.