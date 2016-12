Décembre, mois des festivités au Sénégal

En décembre, l’effervescence des fêtes de Noël et de nouvel an, mêlée aux nombreuses manifestations culturelles, donne un cocktail explosif qui fait vibrer la capitale sénégalaise. Cette année encore, Dakar bouge au rythme des festivals, expositions, événements sportifs, concerts, conférences, soirées de gala... entre autres.

Dakar bouge au rythme du Partcours 5

Ce Partcours propose du 1er au 10 décembre, 19 expositions dans 19 lieux différents de Dakar. Pendant dix jours, chaque soir, vous avez dans un des quartiers du Partcours un ou deux vernissages, avec un circuit de visite dans la proximité. Initiative unique sur notre continent, son existence est la preuve que Dakar demeure une capitale culturelle digne de son histoire.

Festival Africa Fête, concerts et rencontres à Dakar et à Saint-Louis

De par sa dimension internationale, le festival Africa Fête est devenu l’une des manifestations phare de l’agenda culturel sénégalais. Cette année, il offre des concerts live à Dakar mais également à Saint-Louis. Tenue du 15 au 21 décembre, sa 16e édition est surtout marquée par Habib Koité qui est l’invité d’honneur de l’événement.

Yass et les Doff du Rire, un événement humoristique à Dakar

Le grand festival Yass et les Doff du Rire revient en décembre et s’est tenu du 6 au 9 décembre à l’institut français Léopold Sédar Senghor et au théâtre national Daniel Sorano. Pour rappel, Yass et les Doff du rire est un festival regroupant plus de 25 artistes francophones qui viennent raconter leur univers. La représentation du spectacle a lieu dans 5 pays avec plus de 80 sponsors et un public toujours au rendez-vous.

Image et Vie, un festival qui célèbre le cinéma

Initié par le groupe Image et Vie, ce festival du même nom est le grand rendez-vous du cinéma. Célébré du 15 au 17 décembre à la Place du Souvenir africain, ce festival propose des films africains sur grand écran. L’une des activités de cette 16e édition du festival Image et Vie est de dévoiler les activités du groupe Image et Vie.

2e édition du festival Afro Diaspora

Les férus de reggae aussi ont leur événement ! Du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017, la Maison de la culture Douta Seck célèbre l’afro raggae. Mis en place avec le support de Ndjougoup Sound et Djlass Angal Vibes, ce Afro Diaspora Festival, 2e édition verra la participation de Lutan Fyah et Norris Man qui seront à Dakar à partir du 29 décembre.

3e édition du festival international Parcelles des arts (FIPA)

Prévu du 21 au 31 décembre 2016, le FIPA est inscrit dans l’agenda culturel du Sénégal. Cet événement qui vise à promouvoir les arts aux parcelles assainies, propose des expositions, concerts, concours de danse, foire, défilé, carnaval.

Guédiawaye By Rap, des artistes du hip hop s’investissent dans la citoyenneté

Et de trois pour Guédiawaye By Rap, 1er festival citoyen au Sénégal, du 22 au 27 décembre 2016 au G Hiphop (devant le foyer de Wakhinane). Cet événement est un trait d’union entre la dimension artistique et la citoyenneté. Entre autres objectifs du festival, nous avons également la création d’emplois pour les jeunes.