Demander un permis d’occuper

Démarches administratives

Le permis d’occuper donne le droit à un individu d’occuper légalement un terrain appartenant à l’Etat. Il permet d’exercer tous les droits et prérogatives attachés à l’occupation et à la mise en valeur d’une parcelle conformément aux clauses et conditions du contrat de vente et aux dispositions législatives et réglementaires régissant l’occupation de la zone dans laquelle il est situé.