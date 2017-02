Duo Sidén Hedman à l’institut français de Saint-Louis

Sidén Hedman duo a été créé en 2010 et c’est l’un des ensembles les plus intéressants, dans le domaine artistique de la création et de la performance, de la nouvelle musique en Suède. Les œuvres pour le piano et l’électronique ainsi que les installations sonores en collaboration avec des expressions visuelles, du texte, de la danse et du théâtre sont leur base conceptuelle. Leurs concerts se constituent généralement d’un espace ”surround” avec un piano (ou d’autres instruments), l’électronique, la mécanique et la scénographie.

Ils ont fait de nombreuses collaborations avec des musées d’art, salles de concert et festivals de musique un peu partout dans le monde. C’est dans ce sens que durant le mois de février la Maison Waaw accueillera le duo, Eva Sidén et Jens Hedman. Ils ont l’intention de faire des nouvelles créations en collaboration avec des percussionnistes et danseurs saint-louisiens. Ils feront également une installation vidéo musicale à la galerie Éthiopiques.

