Eco Race Africa 2018 à la conquête du désert

Depuis l’arrêt du Paris-Dakar, c’est la course à cocher dans son agenda. Depuis 10 ans maintenant, les organisateurs de l’Eco Race Africa, font de leur mieux pour préserver l’esprit du rallye africain à travers cette course. De Monaco à Dakar, des coureurs du monde entier vont repousser leurs limites au maximum pour ce rallye de 15 jours.

Bonne nouvelle pour les amoureux des courses. Comme cadeau de fin d’année, vous aurez droit à un rallye dans la pure tradition africain. Un parcours de 6 500 Kms. 5 étapes au Maroc, une journée de repos à Dakhla, 6 étapes en Mauritanie et 1 étape au Sénégal. Soit 2 semaines de pur bonheur, de désert, vitesse, sensation vertigineuse, aventure.

Pour sa 10ème édition, l’AFRICA ECO RACE ce sera une augmentation notable du nombre de participants attirés par ce grand rallye africain allant de Monaco à Dakar. Du beau monde en vue au Départ Officiel le 31 décembre 2017 à Monaco et ce, jusqu’au Lac Rose, le 14 janvier 2018.

Les « 500 MILES » font leur entrée dans la course

Pour fêter et marquer un tournant de cette 10ème édition, il y aura un marathon de 500 MILES à la façon Africa Eco Race. Car la devise de ce rallye c’est la convivialité. C’est pourquoi les participants partageront tous le même bivouac. Et lors de l’étape mauritanienne, les concurrents seront placés en Parc Fermé dès leur arrivée et ce, jusqu’au départ de l’étape du lendemain. Un moyen de resserré les liens et garder l’esprit sportif des participants. L’Eco Race Africa, plus qu’une course, c’est une aventure inoubliable dans le désert africain qui vous attend.

Contact :

AFRICA ECO RACE

concurrents africarace.com

Tél : +33 640 628 603