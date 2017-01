KAANI et OkayAfrica présentent Electrafrique Dakar avec Sabine Blaizin , Cortega et Moma, ce vendredi 20 janvier à partir de 22h à la maison de la culture Douta Seck.

Nous sommes de retour à la maison de la culture Douta Seck pour une nouvelle édition de l’événement Electrafrique avec deux invités qui nous viennent de loin, mais qui ont déjà eu l’occasion de faire danser Dakar récemment.

A propos de Sabine Blaizin

Le travail de Sabine se concentre sur l’exposition et les plaisirs de la musique africaine et de sa diaspora. Brooklyn MECCA : afro-house dance culture et Oyasound sont quelques-uns de ses projets créatifs. Son Oyasound EP est actuellement en préparation. Sabine a travaillé pour le label Ocha Records en tant que directeur / producteur de marketing de marque et DJ résident de Bembe NYC Party. Sabine tourne Global Soul : house, afrotech, afrobeat, haïti roots et autres airs de la diaspora. Plus d’info ici :

www.soundcloud.com/dj-sabine

A propos de Moma

Moma vient du Soudan et vit à New York aussi. Il est la force motrice derrière les très populaires People Everyday People, ainsi que les spectacles Everyday Afrique organisés conjointement avec OkayAfrica, Electrafrique et Everyday People. Le style de Moma est très polyvalent qui vous emmènera à tous les coins du monde de la danse, de l’Afrique à la Jamaïque avec une forte influence de New York.Plus d’info ici :

www.djmoma.com

A propos de Cortega

Cortega est originaire de Suisse, et a bougé des pistes de danse sur le continent depuis qu’il a déménagé à Nairobi il y a 6 ans. L’année dernière, il a pris le spectacle Electrafrique Ouest et s’est installé à Dakar, au Sénégal, où il réside et continue de pousser la chaleur panafricaine de la piste de danse chaque fois que l’occasion se présente. Plus de détails ici :

www.soundcloud.com/cortega

Entrée : gratuite jusqu’à 23h / 3000 fcfa à partir de 23h

