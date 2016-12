Événement en Casamance : les « Grands travaux de Cabrousse-Heir »

Concert, musique / Danse / Exposition / Loisirs et sport / Rencontre et débat

Initiée par un collège de citoyens natifs du royaume en collaboration avec la famille royale, cette rencontre qui vise à :

réhabiliter l’une de des figures historiques emblématiques, parmi les plus dignes d’intérêt collectif, en l’occurrence, Aline Siitoé Diatta : la grande reine-prêtresse d’exception qui s’est illustrée, de Cabrousse, Casamance, Sud-Sénégal, vers le monde, à travers « son exceptionnel destin de lumière ». Cette Héroïne devant continuer à fonctionner, dans notre imaginaire individuel et collectif, comme un modèle de valeurs référentielles, intrinsèques et partagées,

mais également à restaurer ses messages : religieux, politique, économique et culturel, qui furent autant d’idéaux pour lesquels elle donna sa vie exemplaire ;

répandre, partout où besoin est, d’une part, les échos, grilles de relectures et autres futures lignes d’actions – tous – réparateurs de notre commune « Histoire Générale », sciemment abîmée ; et, d’autre part, inscrire dans la conviction et le marbre de la postérité, les mythiques répercussions mobilisatrices de sa mythologie légendaire, apte à nous encourager à habiter le futur, avec dignité et fierté ;

renseigner, enseigner et, donc, confier « au Collège et au Musée », les mille et une épreuves de sa vie et ramener à la lumière du jour, les circonstances vraies de sa mort, en déportation. Pour que, « ses illustres restes », étant, à juste titre, rapatriés, des « funérailles », concertées et symboliques, finissent de la reposer, définitivement, en sa bonne et vieille terre natale de Cabrousse-Heir – dès lors et enfin, apaisée, en l’occurrence.

Info au : (+221) 77 522 06 31 / (+221) 77 655 74 07/ (+221) 77 609 80 62

E-mail : evolution.cabrousse gmail.com

Trouvez tout le programme dans le fichier ci-joint

Téléchargez

/B_documents_decompte>