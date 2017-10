Exposition : « Itinéraires » à la galerie nationale d'art

A propos de Birame Ndiaye

Birame Ndiaye a été très tôt révélé comme un artiste qui allait inscrire sa singularité dans le champ des arts visuels. Il a eu l’immense honneur de présenter sa première exposition individuelle à Dakar, en 1998, à la Galerie « Lézard » sous le titre énigmatique de « Murs- Murs ». Ce fut d’ailleurs la dernière exposition de la Galerie Lézard, administrée par la famille Leconte, après un dynamisme de plus de deux décennies à animer le secteur de l’art contemporain au Sénégal, elle ferma. Des participations à des projets d’envergure suivirent pour Birame Ndiaye, ce fut sa participation à « Art Mur » initié par l’institut Français de Dakar et Erwan Le Vigoureux ; où dix artistes, photographes et performeurs, investissirent la ville de Dakar et sa proche banlieue afin d’imprimer leurs traces sur les murs de la cité. Birame Ndiaye et son promotionnaire Cheikh Ndiaye partagèrent ce projet avec des artistes déjà reconnus sur la scène internationale comme Fode Camara, Soly Cissé, le designer Hassane Sarr, Maisama, Daouda Diarra, Djibril Ndiaye et Seyni Gadiaga.

Il venait juste de finir son cycle de formation à l’École des Arts en 1998 lorsque l’institut français de Saint-Louis lui accorda une exposition individuelle à la Galerie de l’Arche.

Qui est Ibou Diokhané

En Europe Ibou Diokhané a passé quatre années de sa vie en Europe, entre 2001 et 2004. Il entama son voyage par la Suisse, à l’invitation de son collègue Ousmane Dia initiateur du projet culturel international Tambacounda-Genève-Dakar, T.G.D. Il participa ainsi à plusieurs éditions des workshops et des expositions d’art de T.G.D. Cette période européenne fut partagée entre la Suisse et l’Italie voisine.

Au Sénégal Ibrahima Diokhané est un artiste qui évolue dans plusieurs champs de l’art contemporain et du graphisme. Ainsi, il a longtemps travaillé pour l’entreprise de communication visuelle dakaroise Gravupub. Lors du dernier sommet de l’ANOCI, en 2008, sous la supervision de l’artiste Soly Cissé, il a conçu une fresque murale à proximité du Monument de la Renaissance Africaine à Ouakam. Cette dimension monumentale de son travail est également présente dans les réalisations qu’il exécute pour la compagnie de Danse. Dès sa sortie de l’École de Beaux-Arts de Dakar en 1999, Ibou Diokhané avait été présenté par la Galeriste Aissa Dionne à la chorégraphe Marianne Niox, directrice de la Compagnie de Danse Contemporaine Artea Culture. Leur collaboration fidèle et constante depuis une vingtaine d’années a donné lieu à une abondante création de décors et de costumes de scènes. Enfin, ses qualités humaines et de pédagogues, permettent à Ibrahima Diokhané d’enseigner les arts plastiques aux enfants et d’animer des ateliers.

Prévu le 3 novembre à 17h, le vernissage de l’exposition sera rythmé par différentes activités culturelles

– vendredi 3 novembre entre de 17h et 21h30, suivi d’une soirée nocturne

– performance en live painting « En duo » par les artistes Birame Ndiaye et Ibou Diokhané, réalisation d’une œuvre le temps d’un vernissage,

– performance de slam par Samira et Minuss,

– performance de danse par les membres de la Compagnie ARTEA

/B_documents_decompte>