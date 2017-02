Exposition « Les Mutants » de Soly Cissé à Paris

Soly Cissé est un artiste prolifique. Son œuvre – dessin, peinture, sculpture... – raconte des histoires qui semblent se dérouler dans des univers parallèles.

Exposition du 24 mars 2017 au 14 juin 2017

A propos de l’artiste

Né à Dakar en 1969, Soly Cissé est peintre, sculpteur, vidéaste et scénographe.

Après être sorti major de sa promotion de l’école nationale des Beaux-Arts de Dakar en 1996, Soly Cissé est sélectionné en 1998 aux biennales de São Paulo et de Dakar (Biennale de l’Art Africain Contemporain de Dakar), puis en 2000 à celle de La Havane. Son travail suscitant de plus en plus d’intérêt, il voyage à travers l’Europe (notamment en France, en Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne) où il expose régulièrement dans des galeries et des centres d’art.

Soly Cissé a fait partie de l’exposition collective Sénégal contemporain organisée par le musée Dapper en 2006 et dont l’ouvrage reste une référence incontournable. Il est également présent à l’échelle internationale et a participé à de prestigieuses expositions, salons et foires.

