Exposition « Support Support » de Soly Cissé à Londres

Les nouvelles œuvres de l’artiste sénégalais Solly Cissé sont profondément inspirées par son contexte et son éducation. Il a grandi pendant une époque de transition, après la période d’agitation sociale et politique au Sénégal, où l’art servait le mode d’activisme social et l’expression libre pour les personnes privées des droits civils. Son travail, comme un portail où les royaumes imaginés et physiques s’assemblent, explore intuitivement les notions de dualité et la répétition ; tradition et modernité, le spirituel et le laïc(séculaire).

« Support Support » joue avec la relation entre le sujet et la périphérie. En utilisant des géométries colorées, Cissé renverse la hiérarchie traditionnelle de la surface peinte. Les figures apparaissent et sont perdues dans le contexte qui domine la toile, il devient impossible de comprendre les formes sans leur relation à l’espace qu’elles habitent. Les modèles familiers apparaissent, encore une fois transformés par des corps et des signes.

