Festival de cinéma itinérant Afrikabok, 4e édition dans le Sine Saloum

Après le succès éclatant de la 9e édition du festival le long du fleuve Sénégal durant les mois de mars, avril 2017 et la 3e édition de l’événement dans le Sine Saloum (du 9 au 22 novembre 2016) relayée par la presse nationale et internationale, Afrikabok, premier festival de cinéma itinérant au Sénégal, initié depuis 2009, dressera cette fois-ci son écran gonflable dans pour sa 4e édition du 3 novembre au 18 novembre 2017 dans le Sine Saloum, avec toujours un équipement encore plus performant de cinéma en plein air.

Multipliant les escales, la caravane du cinématographe visitera la région de Fatick et Kaolack faisant escale dans les villes et les villages. Il proposera des films invitant au rêve, a la poésie, à la joie, au rire ou à l’humour.

Tout le programme

vendredi 3 novembre, ouverture officielle à Sokone,

samedi 4 novembre, Toubacouta,

dimanche 5 novembre, Karang,

Repos le lundi 6 novembre

mardi 7 novembre, Djilor,

mercredi 8 novembre, Keur Dabo,

Repos le jeudi 9 novembre

vendredi 10 novembre, Kawone,

samedi 11 novembre, Keur Madiabel,

Repos dimanche 12 novembre

lundi 13 novembre, Tataguine,

mardi 14 novembre, Palmarin,

mercredi 15 novembre, île de Niodior,

Retour sur Dakar jeudi 16 novembre

vendredi 17 novembre, Pikine (Eunic) Moussa Touré,

samedi 18 novembre, Fimela, clôture

Email : contact festival-afrikabok.com

