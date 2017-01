Atelier, formation / Cinéma / Concert, musique / Conte et littérature / Danse / Exposition / Festival / Loisirs et sport / Rencontre et débat / Théâtre

Cet événement qui en est à sa première édition se tiendra sous le thème « Convergences culturelles autour des pôles urbains de Diamniadio, de Yenne et du Lac Rose »

Les principaux objectifs du festival

Objectif général

Contribuer au développement et à la vulgarisation des politiques publiques, initiées par l’Etat du Sénégal dans les Collectivités territoriales pour arriver à une croissance inclusive des communautés.

Objectif spécifique

Réaliser, chaque année, au niveau des Départements jouxtant les Pôles urbains des manifestations culturelles, artistiques, citoyennes et socioéconomiques autour du Festival.

Objectif à moyen et long terme

Faire du Festival de la Culture pour l’émergence, un rendez-vous itinérant, annuel de rencontres et d’échanges visant le développement durable local dans différentes collectivités territoriales du pays.

Résultats du festival

A l’issu de cet événement

Les artistes, acteurs culturels des collectivités locales sont promus autour de plateaux de promotion-diffusion artistique (concerts, spectacles de danse, de conte, théâtre, slam…), des expositions et workshops (peinture, sculpture, photo, vidéo, installation…), de la littérature (concours de poésie, etc.), du cinéma et de l’audiovisuel.

Les acteurs de la décentralisation (élus et populations) sont sensibilisés, informés, initiés et formés aux notions et principes directeurs de la citoyenneté, de la croissance inclusive et de la décentralisation à travers des ateliers, forums et séminaires ;

Les politiques publiques de développement local sont davantage promues et connues des populations.

Les différentes activités par le festival

Le festival de la culture pour l’émergence autour des pôles urbains du Sénégal propose

Un plateau artistique : à l’intention des jeunes artistes évoluant dans le domaine des arts de la scène dans les différentes communes, accompagnés des professionnels dans les différents genres artistiques prisés. Les Stars sénégalaises, accompagnées des jeunes talents pour partager ensemble des scènes sans précédent.

Des activités scientifiques : Conférences, rencontres et échanges autour des différents thèmes retenus pour le Festival, par des Fonctionnaires, des Universitaires, des Professionnels, des Communicateurs traditionnels, des Acteurs culturels et développement, des Consultants, etc.

A caractère éducatives et préventives, ces activités auront pour socle, le développement local durable et la croissance inclusive dans ses différentes approches.

Des rencontres, ateliers et formations : sur des thématiques liées à la décentralisation, à l’habitat, au tourisme, à la sécurité routière, à l’emploi des jeunes, à la santé, à l’environnement, à la sécurité en mer, à entrepreneuriat féminin, etc.

Campagne de promotion et de sensibilisation : sécurité routières, tourisme intégré, santé, etc.

Du cinéma, théâtre, conte et des téléfilms : organisation de représentations théâtrales, de projection de films documentaires avec débats dans les quartiers. Ce sont des films thématiques à vocation historique, éducative, informative avec les jeunes réalisateurs.

Une veillée de contes pour raviver notre vocation de société de tradition orale.

Des régates ou course de pirogues à l’intention des propriétaires de pirogues et pêcheurs issus du département, en particulier, et du Sénégal, en général.

Occasion saisie pour développer les rites et incantations traditionnelles propres aux populations vivant au bord de la mer à savoir les danses Ndawraggin, le Goumbé, le Yaaba, le Ndoëp, le Sabar, etc.

De la danse : les danses traditionnelles, modernes et contemporaines dans toute leur splendeur sous la coupole de la prestigieuse école de danse de Germaine Acogny, « l’Ecole des Sables » de Toubab Dialaw.

De la littérature et du slam : ramener le goût de la lecture chez les jeunes en l’assimilant à une forme musicale particulière, le Slam. La littérature à travers le langage.

Un start up culture : des applications technologiques visant à divulguer et initier une nouvelle approche de nos réalités et de notre identité culturelle dans une dynamique interactive sur le site de Diamniadio qui symbolise la vision du Sénégal moderne et émergent.

La promotion de l’économie locale : organisation de foire artisanale de promotion des jeunes entrepreneurs et opérateurs locaux, de commercialisation de produits, etc.

Toutes ces activités se dérouleront dans le département de Rufisque et plus précisément dans les communes de Sangalkam, Bambilor, Jaxaay Tivaouane Peul, Diamniadio, Bargny, Rufisque, Lac Rose, Yenne, Toubab Dialaw.

Cet événement sera suivi d’une série d’activités jusqu’en décembre 2017.

Pour toute information supplémentaire, appelez au : + 221 77 531 20 76

