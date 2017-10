Festival des cultures urbaines au musée Théodore Monod d’art africain

Au programme

performances

ateliers

concerts

conférences

débats

Prévu le 2 novembre à 16h, plein d’activité rythmeront le vernissage de l’exposition

16h : animation avec Karismatik Dixa

Open mic

17h : Prestation de Weuz et le Samara graffiti avec le RBS Crew

17h30 : Sports urbains (accro roller et freestyle roller)

18h : Cérémonie protocolaire (directeur de l’IFAN, conservateur du MTMDA, et représentants des structures associées)

18h20 : Visite de l’exposition

Mix show : Pps (Sunu Kaddu), Omg et Dj Pol (DD Records), Fla Tha Ripper, Mass, Ombre Zion

18h50 : slam (Samira, Tirailleur, Duo Sall Ngary et Zeunixx)

19h : cocktail

Entrée libre

Info au : 33 823 92 68

Email : museedakar orange.sn

/B_documents_decompte>